SAHA MİHENK, Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda sektör liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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SAHA MİHENK, Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda sektör liderleriyle bir araya geldi

SAHA MİHENK, Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı\'nda sektör liderleriyle bir araya geldi

SAHA MİHENK, 13 Şubat'ta Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda savunma, havacılık ve uzay endüstrisine çalışan ve çalışmak isteyen firmalar, paydaş kurumlar ve sektörün liderleriyle bir araya geldi. Etkinlikte, milli havacılık endüstrisinin mevcut durumu, üretim ve tedarikteki kalite süreçleri ve kalite-sertifikasyon düzenlemeleri değerlendirildi. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, açılış konuşmasını yaparken, SAHA MİHENK Lideri Ayşin Özkan ve TEI Kalite Direktörü Buket Topel de etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. SAHA MİHENK, Türkiye'nin sertifikasyon konusundaki dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

14.02.2024 12:41
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Çalışmalarını TEI liderliğinde gerçekleştiren SAHA MİHENK, 13 Şubat'ta Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı için Teknopark Ankara'da savunma, havacılık ve uzay endüstrisine çalışan ve çalışmak isteyen firmalar, paydaş kurumlar ve sektörün liderleriyle bir araya geldi.

Milli havacılık endüstrisinin mevcut durumu, üretim ve tedarikteki kalite süreçleri ve kalite-sertifikasyon düzenlemelerine dair değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte açılış konuşmasını TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk yaptı. Açılış konuşmasının ardından SAHA MİHENK Lideri ve TEI Kalite Sistem ve Sertifikasyon Müdürü Ayşin Özkan organizasyon hakkında bilgi verdi. TEI Kalite Direktörü Buket Topel de etkinlikte gerçekleşen Üretim ve Tedarik Süreçlerinde Kalite Sertifikasyonu panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Öztürk, konuşmasında, "TEI olarak bu etkinliğin sponsoru olmaktan ve MİHENK'in başkanlığını yürütmekten gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceği yüksek teknolojiden geçiyor. Yüksek teknolojinin ülkemizdeki öncü sektörlerinden havacılık ve savunma ekosistemi için sistemin en önemli parçalarından olan sertifikasyon konusunu hep beraber ilerletiyoruz. Dokümantasyon ve sertifikasyon, sektörlerimiz için kritik öneme sahip" dedi.

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği çatısı altında, kamu kurumları ve firmaların katılımıyla oluşturulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de havacılık standartlarına göre sertifikasyon şemasının yönetilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde sorumluluk sahibi olan ve aynı zamanda sertifikasyon kararları konusunda yetkili kurum olan SAHA MİHENK, çalışmalarıyla Türkiye'nin sertifikasyon konusundaki dışa bağımlılığını azaltıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ankara, Uzay, Üretim, Savunma, Havacılık, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SAHA MİHENK, Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda sektör liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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