Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilerleyişini yerinde inceledi ve 68 konutun teslim tarihini 17 Mart olarak açıkladı. Proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

16.03.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi, hak sahiplerine teslim edilmeye hazır daireleri gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerinden ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen'den bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve daire başkanları eşlik etti. Daireleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Sahabiye Projemizle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etap etap bu çalışmalar devam ediyor. Daha önce başlatmış olduğumuz projelerden bir tanesi, 68 daireyi içeren proje tamamlanmış durumda. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Büyükklıç, Sahabiye projesinde kaydedilen ilerleme hakkında bilgiler vererek, "Yine Sahabiye projemizin içerisinde olan çalışmamızda toplamda 144 bağımsız bölüm halinde yüzde 70'lere geldi. Dokuzuncu aya da inşallah o çalışma tamamlanacak. Hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Gerçekten nitelikli, standartları güzel. Günün şartlarında fedakarca süreci yönettiğimiz bir proje" diye konuştu. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesini etap etap tamamlamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bir diğer boyutu inşallah 3'üncü etap diye nitelendireceğimiz, Emlak Konut ile iş birliği halinde yapacağımız projenin de bakanlığımızla gerekli çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda ihaleye çıkmak suretiyle onu da başlatacağız. Etap etap, Sahabiye projemizi tamamlama yolunda gayretimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu. Projenin 1'inci Uygulama Etabı, 9 blok, 838 konut ve 69 iş yeri olmak üzere toplam 907 bağımsız bölümle tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, proje kapsamında 40 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan ve bin 200 araçlık iki katlı otopark da sunuldu.

A4 Blok teslimatları 17 Mart'ta yapılacak

Projenin en son gelişmeleri arasında A4 Blok'ta 68 konut ve 13 işyerinin inşaat süreci tamamlandı. Bu bloklardaki hak sahipleri, 17 Mart Pazartesi günü anahtarlarını teslim alacak. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin D Blok'unda ise 144 konut ve 9 işyerinin inşaatı yüzde 70 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu bloktaki bağımsız bölümler, 2025 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Bu etap içerisinde bulunan bütün blokların tamamlanmasıyla, toplamda 12 blokta 1122 konut ve 95 işyeri yer alacak. Ayrıca, yeraltında 2 kattan oluşan bin 500 araçlık kapalı otopark ve 45 bin metrekarelik yeşil alan da hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Bu büyük proje, bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi modern bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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