Sahabiye Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Sahabiye Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Protokolü İmzalandı

Sahabiye Mahallesi\'nde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Protokolü İmzalandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Hayırsever İş İnsanı Osman Özsuveren ile birlikte Sahabiye Mahallesi'nde inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü imzaladı.

09.08.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Sahabiye Mahallesi'nde inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü imzalandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Hayırsever İş İnsanı Osman Özsuveren ile birlikte Sahabiye Mahallesi'nde inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü imzaladı. Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza protokolünde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Protokol imza töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'nin en keyifli anlarının imzaladığı protokoller olduğunu ifade ederek; "Başta Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Sahabiye ile ilgili geldiğim ilk günden beri buraya büyük ve güzel bir aile sağlığı merkezi yapmamız gerektiğini ve bununla ilgili bir hayırseverle görüştüğünü, bunun iyi bir şekilde yapılmasını istediğini biliyordum. 112 istasyonunun da içerisinde olacağını hem Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hem de hayırseverimizden öğrendim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hayırseverimiz Osman Özsuveren'e de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulamak adına sık sık dile getirdiği 'hayrın kadar konuş' sözüne atıfta bulunan Vali Çiçek, şunları söyledi;

"Biliyoruz ki yapılan hayırlar sadece bizim dönemimizde değil, bizden sonra da insanlar yararlandığı sürece amel defteri kapanmıyor. Memduh Başkanımın her zaman söylediği, 'hayrın kadar konuş' cümlesi aslında Kayseri'nin hayra verdiği değeri gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da göz bebeği gibi gördüğü Sahabiye'ye yapılacak olması ve kendisinin de şuana kadar süreci sizlerle beraber yürüttüğünden dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem size teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da hayırsever Özsuveren ailesine teşekkür ederek; "Sahabiye bölgesinde 6 hekimin hizmet vereceği, aynı zamanda 112 Acil'in de yine merkezden etrafa rahatlıkla ulaşacağı bir ortamda bu ihtiyaçları giderecek olan önemli bir aile sağlık merkezinin, hayırseverimiz marifetiyle imzasını atıyoruz. Kendilerine minnet duyuyor, şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Besmeleyi çektik, imzayı attık, inşallah 1 sene civarındaki bir süre içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Vali Çiçek'e de hayırseverlere olan desteğinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah kazasız, belasız zamanında bitirmeyi lütfetsin. Hemşehrilerimiz bu güzel hizmetleri yerinde alsın. Sayın Valim sizlere de hayırseverlikteki hemşehrilerimizi yüreklendirip sahip çıktığınız için şehrimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise Başkan Büyükkılıç ve hayırsever Özsuveren ailesine teşekkür ederek, "Minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman ki gibi hayırseverlerimiz bize güç veriyorlar. Arsa ile ilgili problem nedeniyle biz başkanımızın kapısını çaldık, ivedi olarak oradaki problemler giderildi ve bu noktaya getirildi. Minnettarız, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem kıymetli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sayın Valim sizlere de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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