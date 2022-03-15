Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor - Son Dakika
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Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor

15.03.2022 17:15
Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor

"Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesiyle bugüne kadar 111 bin 27 öğrenciyi ve vatandaşı ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi 31 bin öğrenciyi daha Şehitler diyarına götürecek.

"Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesiyle bugüne kadar 111 bin 27 öğrenciyi ve vatandaşı ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi 31 bin öğrenciyi daha Şehitler diyarına götürecek.

"Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesi kapsamında 111 bin 27 öğrenci özel uçakla Çanakkale'ye giderek Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını ve şehitlikleri rehber eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştirdi. Düzenlenen proje ile öğrenci ve vatandaşlar ecdadı ziyareti sırasında birçok ilki de bir arada yaşıyor. İlk defa uçağa, vapura binen ve hatta ilk defa Gaziantep dışına çıkan bazı öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyor.

2022 yılında da gazi ve şehit torunları bir araya gelecek

Şahinbey Belediyesi "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesi kapsamında düzenlediği ziyaret 2022 yılında da sürdürerek 31.000 öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluşturacak. Günü birlik özel uçakla Çanakkale'ye giden vatandaşlar Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret ederek, ecdadı için dua ediyor.

Yüzyılın destanı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm Dünya'ya örnek olduğunu belirterek, "Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Çünkü Çanakkale'de yüzyılın destanı, inancın zaferi ile yazıldı. İman varsa imkanda vardırın canlı bir tezahürüdür Çanakkale. 15 yaşındaki gençlerimiz ve ecdadımız yedi düvele karşı destansı bir mücadele ortaya koymuşlardır. Kışın özellikle yağmur yağdığında, kemiklerin yüzeye çıktığı, kanın kıpkırmızı gözüktüğü, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un; 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' dediği yer olan Çanakkale'ye ziyaretler gerçekleştirdik. Türkiye'de yaşayan herkesin mutlaka Çanakkale'yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimize Çanakkale'ye ziyaret imkanı sunuyoruz. Uçak ile günübirlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye'de bir ilk. Öğrencilerimizi ecdatlarıyla buluşturarak tarihimizi öğretiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor
Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahibey'den Çanakkale ziyaretleri yeniden başlıyor - Son Dakika


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