Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Samsun Limanı\'nda Ziyarete Açılıyor

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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG-87), 23 Nisan Salı günü Samsun Limanı'nda ziyarete açılacak.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG DOST Komutanlığı) Samsun Limanı'nda ve TCSG-87 Komutanlığı Atakum Çobanlı İskelesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan 2024 Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacaktır. Ayrıca ziyaret süresince TCSG DOST Komutanlığı üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtıcı ve vatandaşlarımızı bilgilendirici stant açılacaktır" denildi. - SAMSUN