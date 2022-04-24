Sahillerde hareketlilik başladı - Son Dakika
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Sahillerde hareketlilik başladı

24.04.2022 17:38

- Sahillerde hareketlilik başladı 15 Nisan itibari ile başlayan turizm sezonu ve havaların da mevsim normallerinde seyretmesi sonucu Ula'nın Akyaka sahilinde vatandaşlar hem deniz keyfi, hem de tekne keyfi yaptı.

- Sahillerde hareketlilik başladı

15 Nisan itibari ile başlayan turizm sezonu ve havaların da mevsim normallerinde seyretmesi sonucu Ula'nın Akyaka sahilinde vatandaşlar hem deniz keyfi, hem de tekne keyfi yaptı.

MUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesi sonrası sahillerde de hareketlilik başladı.

Muğla'nın Ula ilçesinin Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaşması sonrası Pazar tatilini değerlendiren vatandaşlar hem deniz keyfi yaptı, hem de Kadın Azmağında tekne turu gerçekleştirdi.

Günübirlik tatil merkezi Akyaka'ya Muğla'nın yanı sıra, Aydın ve Denizli illerinden de günübirlik tatil için gelen vatandaşlar yaz sezonunun ilk sıcak Pazar gününü yaşadı.

Akyaka Kadın azmağında yıllardır tekne turu düzenleyen Şadi Durmaz, "Son yıllarda kuraklık, pandemi gibi dünyada olaylar var. Geçen sene orman yangınlarından bir miktar etkilendik tabi ki. Bu sene de Rusya- Ukrayna savaşı çıktı. Umarım buralara pek yansımaz. Şu anda normalde buralarda karınca gibi insan olması gerekiyordu. Hareketlilik yavaş yavaş başladı. Bir de Nisan ayı Ramazan'a denk geldi. Onun da etkisi var tabi ki. Umarım başka bir olumsuzluk olmaz. Yaz ayında misafirlerimizi gezdiririz" dedi.

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Turizm, Akyaka, Nisan, Ula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sahillerde hareketlilik başladı - Son Dakika


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