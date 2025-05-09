Şahin: "Anne, sevginin vücut bulmuş halidir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, annenin, doğduğumla birlikte ilk ses, ilk nefes, sevgi, şefkat ve merhameti ile sığındığımız ilk liman olduğunu vurguladı. Bir bebeği dünyaya getirmenin, onu sevgi ve şefkatle kucağına almanın, güzel ahlak ve terbiye ile yetiştirmenin, anneliğin kerameti olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Annelik bizim geleneğimizde ilahi merhametin yeryüzündeki tecellisidir" dedi.

Şahin, mesajında, "Dünyanın kapılarını ilk araladığımız günden başlayarak bize kol kanat geren annelerimiz şüphesiz ki aile hayatının ve uzun kertede toplumun birleştirici unsurudur, sevgi şefkat ve sadakatin timsalidir. Annelerimiz, yaşam şartlarını bizlere öğreten, deneyim kazanmamızı sağlayan, her koşulda, bize rağmen bizi sarıp sarmalayandır. Anne, koşulsuz sevginin vücut bulmuş halidir. Anne, evlatlarının ve dolayısıyla toplumun ilk duası, ilk mürebbiyesi ve hayat yolundaki ilk kılavuzudur. Bir ülkenin anneleri ne kadar güçlü olursa yetiştirdikleri nesiller de o denli başarılı ve üretken olur. Geleceğin anneleri olacak kız çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlamak, anne ve bebek sağlığını iyileştirmek, kadınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, kadın istihdamını arttırmak ve kadın emeğine hak ettiği değeri kazandırmak, kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayata eşit bireyler olarak katılımlarını temin etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerin hayatını değiştirmenin çocuğu, aileyi, toplumu, Türkiye'yi değiştirmek anlamına geldiğini biliyoruz. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. Anne sevgisini almış bir çocuk toplumsal yaşantısında da özverili, saygılı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olur. Bu durumda medeniyet anlamında annelerimizin öneminin yüksek olduğunu farkındayız. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, 'vatan sağ olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakar annelerinin de ellerinden öpüyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP