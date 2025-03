Kadınlar Günü Mesajı: \'Kadınlar, toplumun mimarıdır\'

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, dünyanın güzelleşmesinin, kadınların mutluluğuna ve huzuruna bağlı olduğunu vurguladı. "Yaşamımızda fark oluşturan kadınları her gün başımıza tac edelim. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini hep birlikte görelim" diyen Şahin, "Toplumun mimarı olan en kıymetli hazine kadınlarımızdır. Çünkü kadın geleceği inşa eder. Bu yüzden kadının toplumdaki öneminin bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bağımsızlık mücadelesini kadınların desteği ile kazanan ülkemizin, bugünü de geleceği de kadınlarımızın emek ve mücadelesiyle şekillenecektir. Bir kadına bakınca Müçtehid Hazreti Ayşe'yi görürüz. Biz bir kadında Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'yı, istiklalin sembolü Nene Hatun'u, Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı görürüz. Biz bir kadında 15 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan Cennetleri, Şerifeleri, Demetleri, Ayşeleri görürüz. Biz o gece dilinde tekbir, elinde bayrakla ülkemizi darbecilere dünyayı dar eden her biri kahramanlık abidesi kadınlarımızı görürüz. 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyen Gazi Mustafa Kemal, gerçekleştirdiği devrimlerle Türk kadının layık olduğu haklara kavuşmasını sağlamıştır. Bağımsızlık mücadelesini kadınların desteğiyle kazanan ülkemizin, bugünü de geleceği de kadınlarımızın emek ve mücadelesiyle şekillenmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında dile getirdiği gibi bu ülkenin kutlu mücadelelerinin mihmandarlığını her zaman kadınlarımız yapmıştır. Devletimizin bu konudaki kararlılığı kadınlarımız için bir güven duygusudur. Son yirmi yılda her alanda bambaşka bir Türkiye'den bugün gururla bahsediliyorsa, bunda Türkiye'nin ekonomiden üretime, hak ve hürriyetlerden demokrasiye elde ettiği eşsiz kazanımlarda kadınların çok büyük katkıları, çok büyük emeği ve fedakarlığı vardır. Güçlü toplumların ancak ve ancak güçlü kadınlardan oluşacağının bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz her bir kadın tek başına da çok güçlü olduğumuz gibi, bir arada muazzam bir güce, iradeye sahibiz. Bu farkındalık gününün aracılığı ile bir kez daha yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu, her günü bir önceki günden inançlı, gayretli, güçlü bir hayat, bir dünya kurabilmek dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP