Şahin: "Gaziantep'in Gazilik onuru asrın kahramanlık destanıdır" - Son Dakika
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Şahin: "Gaziantep'in Gazilik onuru asrın kahramanlık destanıdır"

Şahin: "Gaziantep\'in Gazilik onuru asrın kahramanlık destanıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:57
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, Antep halkının bağımsızlık uğruna sergilediği eşsiz direnişin, yalnızca şehrin değil, tüm milletin hayatını değiştiren büyük bir destan olduğunu belirterek, "Gazi şehir, 104 yıl önce işgale karşı gösterdiği cesaret ve kararlılıkla tarih yazdı. Açlık, yokluk ve imkansızlık içinde bile boyun eğmeyen Antep halkı, 6 bin 317 şehidinin kanıyla vatan toprağını savunarak, bağımsızlık yolunda destansı bir mücadele verdi. İşte bu ruh, sadece Gaziantep'in değil, tüm Türkiye'nin özgürlük mücadelesinin mihenk taşı oldu. Gaziantep Savunması, sadece bir şehrin değil, bir milletin onurunu koruma kararlılığıdır. Nasıl ki 104 yıl önce, 'Ya istiklal ya izmihlal' diyerek işgale karşı durduysak, bugün de her türlü zorluğa aynı ruhla göğüs germeye devam ediyoruz. Gaziantep, yalnızca geçmişte değil, bugün de büyük felaketler karşısında gösterdiği dirayetle tarih yazmaktadır. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acılar, 104 yıl önceki direniş ruhuyla birleşerek bizi daha da güçlendirdi. Atalarımızın destansı mücadelesi, bugün bizim birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmamızın ilham kaynağı oldu. Tarih bizi birçok sınavdan geçirdi. Ancak her seferinde, tıpkı Gaziantep Savunmasında olduğu gibi, asrın felaketinden asrın dayanışmasına uzanan güçlü bir duruş sergiledik. Bu topraklarda, hiçbir zaman umutsuzluğa yer olmadı, bundan sonra da olmayacak. 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep'e verilen 'Gazi' unvanı, bu milletin şükran nişanesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar' sözleri, bu kahramanlık destanını en iyi anlatan ifadelerdir. Bugün, 'Ben Gaziantepliyim' deme onurunu bize yaşatan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu şanlı mirası sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyorum. Gaziantep'in gazi ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta, geleceğe umutla bakmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahin: 'Gaziantep'in Gazilik onuru asrın kahramanlık destanıdır' - Son Dakika

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