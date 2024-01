Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal\'in Gaziantep\'e Teşriflerinin 91. Yıldönümünü Kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal'in Gaziantep'e teşriflerinin 91'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e teşriflerinin kentin tarihindeki en derin izlerden biri olduğunu belirterek, "Atatürk'ün şu cümlesini her defasında gururla aklıma getiriyorum. 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir'. Bu iltifatla takdir edilen şehrimiz, elbette ki o kahramanlık ruhunu bugüne kadar taşımış ve istikbali için de taşımaya devam edecektir" dedi.

Geleceği planlamak için geçmişi unutmamak gerektiğini, şanlı, şerefli bir tarihten, şanlı, şerefli bir geleceğe doğru gidildiğini ifade eden Başkan Şahin, "Kök ne kadar kuvvetli olursa, toprak ne kadar bereketli olursa gövde o kadar güçlü olacaktır. Dalları ve meyvesi geleceğe çok daha güçlü şekilde uzanacaktır. Dünyaya hak ve adalet getirmiş, güven ve özgürlük getirmiş ataların torunlarıyız. Bu aşkla buradan aldığımız cesaretle, özgüvenle kalkınma yolumuza devam ediyoruz. Milletçe, çağdaş ve kalkınmış ülkeler arasında yerimizi almak ve dünyada söz sahibi olabilmek için Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ilk günkü heyecanla sahip çıkmalı ve bu inancı ilelebet sürdürmeliyiz. Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadeleyle hürriyet ateşinin dalga dalga yayılmasını sağlayan Gaziantep, o günden bu güne kadar kalkınma yolunda Anadolu'muzun birçok kentine model ve rehber oluyor. Gaziantep'imizi bütün alanlarda geliştirmek, kalkındırmak ve refah düzeyini yükseltmek için milli mücadele ve cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bizlere canları pahasına miras bırakan kahraman şehitlerimize ve onur abidesi gazilerimize karşı en büyük görev ve sorumluluğumuzu ancak bu suretle yerine getirebiliriz. İnanıyorum ki Gazi şehrin gazi torunları üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecek, elde ettikleri başarıları daima yineleyecek, tarihinden aldığı güçle 80 kardeş ilimize örnek olmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, iki gazinin buluşmalarının 91'inci yıl dönümünü gönülden kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP