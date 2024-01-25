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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Bilim Şenliği'nde çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Bilim Şenliği'nde çocuklarla buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği'ne katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Tahmazoğlu, çocukların bilimsel konulara olan ilgisinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, eğitimin temel hedeflerinden birinin çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Bilim Şenliği\'nde çocuklarla buluştu
25.01.2024 - 14:58,  Güncelleme: 15:04
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve sanat Merkezi2nde düzenlenen Şahinbey Bilim Şenliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi'nin, bilim ve teknolojiyi sevdirmek ve yeni nesillere farklı bakış açıları kazandırmak üzere Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Bilim Şenliği" programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da katıldı. Bilim Şenliği'ne katılan çocuklar Başkan Tahmazoğlu'na yaptıkları ürünleri tanıtı.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çocukların bilimsel konulara olan ilgisinin ailelerce desteklenmesinin öneminin büyük olduğunu söyleyerek, "Bilimsel konulara olan merak erken yaşlarda başlar. Bizlerde anne ve babalar olarak çocuklarımızı sürekli değişen ve gelişen dünyaya hazırlamalıyız. Bu noktada çocuklarımızı bilimin yaşamdaki önemini fark etmelerini sağlamak için onları bu konuda teşvik etmeliyiz" dedi.

Eğitimin temel hedeflerinden biri, çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi olduğuna da dikkat çeken Başkan Tahmazoğlu, "Bilimsel düşünme becerilerine sahip bireyler olmak, günümüz şartların kaçınılmaz bir gereğidir" diye konuştu.

Ailelerin ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Tahmazoğlu, gençler ve çocuklar için yatırımların devam edeceği müjdesini verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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