Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını ziyaret etti

28.05.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı ve ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bayram namazını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek burada kurban almak ve kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

Ekiplerimiz canla başla çalışıyor

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazını vatandaşlarımızla birlikte kıldık. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların Kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarımızın kurbanlarını kesmelerini sağlıyoruz. Şahinbey Belediyemize bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bir sıkıntı olmadan her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yaptığımız ibadetleri ve kurbanları kabul eylesin" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesiminde vatandaşların pis kokuya ve atıklardan kaynaklanacak olumsuzluklara meydan vermemek için kesim yerlerinde ve ilçenin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Şahinbey, Belediye, Ekonomi, Kurban, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

