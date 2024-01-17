Şahinbey Belediye Başkanı Taksicilerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksi durağında taksici esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

Her fırsatta aile, öğrenci ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de taksi durağını ziyaret ederek, gündeme dair konularla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Taksiciler yapılan yol ve tünel çalışmalarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

"Vatandaşın talebi bizim için önemli"

Fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Her zaman nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" dedi.

Taksi Durağı esnafı ise Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Özellikle yaptığı Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşak ve Şahinbey 100 Yıl Tünelleri bizlerin ulaşımı anlamında çok büyük bir hizmet. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP