Şahinbey Belediyesi 1 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi 1 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken emekçilere desteklerin süreceğini ve yeni sosyal konut projelerinin müjdesini verdi.

01.05.2025 16:30
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Şahinbey Belediyesi 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şahinbey Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çalışanları ile birlikte kutladı.

Şahinbey Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şahinbey Parkı'nda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları, Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf, kurum müdürleri ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarının katılımları ile kutladı.

1 Mayıs'ı kavgayla, gösteriyle değil halaylarla, sevinçlerle, sevinçleri paylaşarak kutladıklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle 1 Mayıs emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Emek çok kıymetli. Emek demek üretim demek. Emek demek gayret demek, çalışmak demek. Evine, işine, aşına gayret edip çalışıp çocuğunun nafakası için gayret eden siz değerli emekçi kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Şahinbey halkına yaptığınız hizmetler için işçilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz halkıyla bütünleşen, halkın taleplerini doğrudan dinleyen, onların ihtiyacına göre projeler üreten bir belediyeyiz. ve bu çerçevede dört dönemden beri halkımız da bizi daha güçlü bir şekilde destekleyerek yeniden seçiyor. Bunun karşılığı olarak da biz Şahinbey'in geniş bir ailesi olarak, her bir kardeşimi, her bir çalışanımızı ailemizin bir ferdi olarak kabul ediyorum. Bu çerçevede de bize inanan, güvenen halkımıza en güzel hizmetleri sunmak için gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yol, park, konut, sosyal belediyecilik yani ne anlamda ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

"Şuana kadar 130 bin başvuru geldi"

Evli kalanlara evli kaldığı süre kadar destek vereceklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, en geç 30 Mayıs'ta paraları yatıracaklarını söyledi. Tahmazoğlu, "Bu yılın Aile Yılı olması münasebetiyle de gerek çocuk sahibi olanlara nakdi destekler ve çocuk bezi desteği veriyoruz. Evli olan kardeşlerimize evli kaldığı süre kadar destek veriyoruz ki 20 Mayıs'a kadar müracaatlar devam ediyor. 20- 30 Mayıs arası yani kurban bayramı öncesi de bütün paraları müracaat eden kardeşlerimizin hesaplarına yatıracağız. Şuana kadar 130 bin başvuru geldi. Başvurular titizlikte inceleniyor. Şu anda incelemesi bitenler var, devam edenler var. Dediğim gibi 20 Mayıs'a kadar bunu tamamlayıp akabinde paraları hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta 3 bin konutluk Güneyşehir'de sosyal konut yapacağız"

Konuşmasında ilk etapta 3 bin konutluk sosyal konut projesininin müjdesini veren Başkan Tahmazoğlu, "Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz var, evi olmayanlar var. Onun için de yeni bir sosyal konut hamlesi başlatıyoruz. İlk etapta 3 bin konutluk Güneyşehir'de sosyal konut yapacağız. Yine Mavikent'te olduğu gibi 10 yıl vadeli banka faizi olmaksızın belediyemizin finansörlüğünde aynı Mavikent'te olduğu gibi evli olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bu 3 bin konutla sınırlı kalmayacak. Kafamızda planladığımız bu konutu en az 10 bine tamamlamak inşallah. Bu gayretimiz var. Kademe kademe bunları açıklayacağız. Yerlerini hazırladıkça şartlarını uygun hale getirdikçe ki ilk etapta dediğim gibi Güneyşehir'de 3 bin konutluk arazimiz hazır. Şu anda sondaj çalışmaları başladı, yol açma çalışmaları başladı. Mimari projeleri yapılıyor. Çok yakında müjdesini vereceğiz, müracaatları alacağız, şartlarını açıklayacağız. ve sizleri en uygun şartlarda ev sahibi yapmak için elimizden geleni de yapacağız" şeklinde konuştu.

"Hiçbir kardeşimizin maaşını bir gün sektirmedik"

İşçilerin maaşlarını günü gününe ödediklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Geldiğim günden beri hiçbir kardeşimizin maaşını bir gün sektirmedik. İkramiyeleri sektirmedik. Hatta ve hatta emekli olan kardeşlerimizin emekli ikramiyeleri de böyle bölmeden, parçalamadan, aylara yaymadan tek seferde ödüyoruz. İşçi kardeşimiz onunla en azından bir ihtiyacını karşılasın. Emeğin hakkını Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi alnının teri kurumadan vermemiz lazım. Biz de bu anlayışla çalışıyoruz. Biz sizlerden memnunuz. Allah da sizlerden memnun olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 1 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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