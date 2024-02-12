Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde Asfaltlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri\'nde Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep'e kazandırdığı en önemli projelerden olan tünel projesinde asfaltlama çalışmaları başladı. Şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan tünel projesi, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yerinde incelendi.

12.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:23
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Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep'e kazandırdığı en önemli projelerden olan tünel projesinde asfaltlama çalışmaları başladı.

Şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken tünelde asfaltlama çalışmaları başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı.

"Asfaltlama çalışmaları başladı"

Tünel çalışmalarının aşama aşama tamamlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Gece gündüz demeden Türkiye 100 yılına ve Gaziantep'imize yakışır kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerimizde her gün yeni bir aşamaya geçiyoruz. Tünellerimizde asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında temellerini attığımız tünellerimizin üzerinden henüz 1 yıl dahi geçmeden vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yapımını 5 ayda tamamladığımız Yeşilvadi Üç katlı Köprülü Kavşağımızda olduğu gibi yakıttan, zamandan tasarruf sağlayan çevre dostu ve güvenli Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerimizi hizmete açacağız. Tünellerimiz şimdiden Gazişehrimize hayırlı uğurlu olsun " diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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