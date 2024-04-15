Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında yeni protokol imzaladı - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında yeni protokol imzaladı

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi\'nin 100. Yılında yeni protokol imzaladı

Şahinbey Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü Yılı'nda başlattığı ve bugüne kadar 180 bin 17 öğrenci ve vatandaşı Çanakkale'de ecdatla buluşturduğu proje için yeni protokol imzalandı.

15.04.2024 16:53  Güncelleme: 17:19
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Şahinbey Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü Yılı'nda başlattığı ve bugüne kadar 180 bin 17 öğrenci ve vatandaşı Çanakkale'de ecdatla buluşturduğu proje için yeni protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında 38 bin 311 genç daha Çanakkale'de ecdatla buluşurken toplam sayı 218 bin 328 kişiye ulaşmış olacak.

Şahinbey Belediyesi'nin 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi' kapsamında 38 bin 311 öğrenci ve vatandaşın Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etmeleri için Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe protokol imzalandı.

"Beni en çok etkileyen projelerden birisi"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gurur duyulacak bir proje olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı sonrasındaki ilk mesai günümüze anlamlı bir protokolle başlıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek ve Gaziantep'e geldiğimde beni de en çok etkileyen projelerden olan 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi için yeni bir protokol imzaladık. Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 180 bin üzerinde gencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye götürdü. Bu yılda yeni imzaladığımız protokolle birlikte 38 bin gencimiz bu proje ile Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edecek. Eminim ki bundan haberdar olan herkes keşke ben de Şahinbey'de öğrenci olsaydım diyordur. Geçen yıl öğrencilerle birlikte Çanakkale'ye gitmiştik. Bu yılda en azından bir ziyareti öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirmek istiyorum. O gençlerin heyecanını görmek ve maneviyatlarını hissetmek ve orada gezerken onların bu ziyaretten ne kadar keyif aldıklarını izlemek bizleri mutlu ediyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyor. Canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerimiz ecdat'a teşekkür ziyareti yapıyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin bu vatan topraklarının kolay kazanılmadığını Çanakkale ziyaretleri ile yerinde gördüğünü belirterek, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi ile yıllardır özellikle lise öğrencilerimizi genç yaşta Çanakkale'deki 253 bin şehidimize bir teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Böylelikle gençlerimiz hem tarihi hem de bu vatan topraklarının fedakarca kazanıldığını yerinde görüyorlar. Gençlerimizin bayrağımıza, vatanımıza, milletimize daha çalışkan evlatlar olarak yetişmelerine vesile oluyoruz. Bu güne kadar 180 bin gencimizi ve vatandaşımızı özel uçakla Çanakkale'ye ecdat ile buluşturduk. Bu bir turistik gezi değil ecdadımıza teşekkür ziyareti. Bu kapsamda Gaziantep Valimiz Kemal Çeber ve Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'nin de destekleri ile bu yılda 38 bin 311 öğrencimizi yine özel uçakla Çanakkale'de ecdat ile bir araya getireceğiz. Bu ziyaretler sayesinde ilk defa şehir dışına çıkıp ilk defa uçağa ve vapura binen öğrencilerimiz var. Bu ziyarette öğrencilerimiz yol ve yemek ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. İmzalanan protokolün gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"180 bin üzerinde öğrencimiz Çanakkale'ye gitti"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Başkan Yasin Tepe gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemiz yeni dönemde de 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemizi yeniliyoruz. Şahinbey Belediyemiz bu zamana kadar 180 bin üzerinden gencimizi ve vatandaşımızı günübirlik olarak özel uçakla Çanakkale'de ecdat ile bir araya getiriyor. Bu yılda 38.000'in üzerinde öğrencimiz Çanakkale'ye götürülecek. Gençlere verdiği destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında yeni protokol imzaladı - Son Dakika

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