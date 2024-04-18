Şahinbey Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği Başlıyor

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Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yılda çocukların zamanlarını dolu dolu geçirmeleri için 20-28 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan şenlik; 20 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'da kapılarını açacak. 20-28 Nisan tarihleri arasında sabah saat 09.00 ve 20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde çocuk müzikalleri, tiyatrolar ve sinemalar çocuklar için yayınlanacak. Çocuk Şenliği'nde ayrıca çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için şişme oyun grupları ve çocuk atölyeleri kuruldu.

"Çocuk Şenliğinde buluşalım"

20-28 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "20-28 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliğinde çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 9 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde çocuk müzikalleri, tiyatroları ve sinemaları çocuklarla buluşacak. Düzenlenecek olan şenliğimiz her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıp 20.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP