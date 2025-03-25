Şahinbey Belediyesi Bayram Öncesi Sağlık Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Bayram Öncesi Sağlık Denetimlerini Sıklaştırdı

Şahinbey Belediyesi Bayram Öncesi Sağlık Denetimlerini Sıklaştırdı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla gıda iş yerlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, pastane, fırın, kasap ve şekerlemecileri kontrol ederek ürünlerin uygunluğunu sağladı.

25.03.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
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Şahinbey Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkı tutuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte pastaneler, fırınlar, kasaplar ve şekerlemecileri denetledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde her zaman olduğu gibi gıda ürünü satan çeşitli iş yerlerinde denetimler yaptı. İlçe genelinde bulunan pastanelerde genel olarak hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili de incelemelerde bulundu.

"Huzurlu bir bayram için denetimler sürüyor"

Denetimlerde, iş yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışanların kişisel bakımı ve üretim alanlarının temizliği incelendi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin bayram öncesinde daha da sıklaştırıldığını belirterek, "Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın son günlerine geldik. Bayram öncesinde çarşı oldukça kalabalık ve vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan giyecek diğer yandan ise pasta şeker gibi ürünlerin alış verişini yapıyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey İlçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Bayram Öncesi Sağlık Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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