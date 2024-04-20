Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Başladı

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Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği ve 9 gün sürecek olan "Çocuk Şenliği" başladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20 - 28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Çocuk Şenliği" çocukların birbirinden renkli gösterileriyle başladı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlik; bugün saat 09.00'da kapılarını açtı. 20-28 Nisan tarihleri arasında sabah saat 09.00 ve 20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde çocuk müzikalleri, tiyatrolar ve sinemalar çocuklar için yayınlanacak. Çocuk Şenliği'nde ayrıca çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için şişme oyun grupları ve çocuk atölyeleri kuruldu.

"Her yıl 10 binlerce çocuğumuz burada eğleniyor"

8 yıldır düzenlen Çocuk Şenliği'nin bu yılda 9 gün süreceğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz çocuk şenliğimiz, içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 9 gün sürecek bir etkinlik. Çocuklarımız burada hem el becerilerini geliştiriyorlar, hem sevdikleri çizgi filmlerini ve televizyonda izledikleri masal kahramanlarını tiyatroları burada izleyebiliyorlar. Ayrıca şişme oyun grupları ve diğer oyun gruplarımızla birlikte doyasıya hem bedenlerini hem de el becerilerini geliştirme fırsatına sahip oluyorlar. Her yıl 10 binlerce çocuğumuz burada eğleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan dolayı teşekkürlerimiz sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP