Şahinbey Belediyesi Dünya Hareketlilik Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Dünya Hareketlilik Günü'nü Kutladı

Şahinbey Belediyesi Dünya Hareketlilik Günü\'nü Kutladı

Şahinbey Belediyesi, Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle Dünya Hareketlilik Günü'nü kutladı. Etkinlikler arasında Şahincan ile spor, At Binme, Okçuluk, Halat Çekme, Mas Güreşi, Bisiklet Turu ve Yürüyüş yer aldı.

10.05.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Şahinbey Belediyesi Dünya Hareketlilik Günü'nü Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Şahincan ile spor, At Binme, Okçuluk, Halat Çekme, Mas Güreşi, Bisiklet Turu ve Yürüyüş etkinlikleri düzenlendi.

"Sağlık için spor yapın"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka spor yapması gerektiğini belirterek, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Dünya Hareketlilik Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı bir yaşam için hareket ediyoruz. Ne kadar çok hareket edersek o kadar çok sağlıklı oluruz. Bu nedenle her gün mutlaka spor yapmalıyız. Günümüzün en az bir saatini spora ayırırsak hem daha disiplinli oluruz, hem de bedenen daha gelişmiş oluruz. Birçok hastalıktan kurtulduğumuz gibi birçok hastalığa da yakalanmamış oluruz. Bu nedenle herkesin spor yapabilmesi için spor tesisleri yaptık. Ayrıca öğrencilerimiz spor yapsın diye her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Sizlerden tek isteğimiz en az bir branşta mutlaka spor yapalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Dünya Hareketlilik Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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