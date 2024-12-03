Şahinbey Belediyesi, Engelliler Günü\'nde 101 Engelliye Akülü Sandalye Dağıttı

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Şahinbey Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 101 engelli vatandaşa akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Törenin ardından Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde görme engellilere özel olarak oluşturulan kütüphane bölümü ziyaret edildi. Katılımcılar, engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak özel alanları inceleme fırsatı buldu. Ayrıca işitme engelliler için tasarlanan özel iletişim alanları da gezildi.

Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eşlik ederek, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Tahmazoğlu, "3 Aralık Engelliler tüm engelli kardeşlerimizin engelliler gününü kutluyorum. Bizim bir sloganımız var. Bir gün değil 365 gün birlikteyiz. Yani sadece Engelliler Günü'nde engellileri hatırlamak onlara belli programlarla anmak değil. Biz engelli kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle göreve başladığımızdan beri 4 bin 123 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Bu sadece bugünlerde değil her gün ihtiyaç olduğunda dağıtmaya devam ediyoruz. Amacımız onları sahaya çıkartmak, onları dolaşmak dışarıda kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği yani istedikleri gibi eğlenebileceği mekanlara ulaşımını sağlamak. Çünkü evde hapis kalmak gerçekten onlar için çok büyük bir eziyet. Sadece dışarı çıktığında akünün manuel sandalye de yetmiyor. Kaldırımların, yolların, binaların, engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi de çok önemli. Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yaptık. Sadece akünün manaya sandalye değil, görme engelliler için, beyaz baston olsun, Akıllı klozet olsun, yatak olsun, hasta bezi, diğer ihtiyaçlarını karşılaması noktasında da Şahinbey Belediyesi olarak sürekli engelli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

"Biz de bununla paralel olarak Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürüyoruz"

Engellilere yönelik yeniliklerin devam edeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Hükümetimizin de engelli kardeşlerimize dönük çıkarmış olduğu yasalarla engelli aylıklar olsun, bakım aylıkları olsun işe gir konusunda ve diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda düzenlemeler var. Biz de bununla paralel olarak Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürüyoruz. Açmış olduğunuz bu kütüphane şu an Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi. Her yaş için biz burada mekanlar hazırladık. Tabii ki engelli kardeşlerimizi unutmadık. Hem görme engel işitme engelli kardeşlerimizin faydalanacağı burada mekanlar var. Ona göre cihazlar var. Bilgisayarlar var, yazıcılar var. Dinleme cihazları var. Öylelikle hem görme engelli hem işitme engelli kardeşlerimiz gelip kütüphanemizden faydalanabiliyorlar. Kitap okuyabiliyorlar. Kitabı alabiliyorlar. Onlara bu şekilde hizmet için bizim için de gerçekten çok büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

"Bu kütüphane görme engellilere özel yapılmış"

Görme engelli Necmi Özer, "Kitap okumayı çok severim. Burada donanımlı bilgisayarlar var. Bizim için çok iyi oluyor. Bu kütüphane görme engellilere özel yapılmış. Burayı bize yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP