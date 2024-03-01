Şahinbey Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak için \'Okulda Sporla Uyum\' projesi başlattı

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Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak için "Okulda Sporla Uyum" projesi başlattı.

Şahinbey Belediyesi "Okulda Sporla Uyum" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin fiziksel gelişimine, sosyal gelişimine ve psikomotor gelişimine spor yoluyla katkı sağlamayı hedefliyor. Proje ile ilkokul ve ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersinin daha verimli geçirilmesini, okullardaki akran zorbalığının önüne geçilmesini, öğrencilerin uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız spor yapsın istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukları küçük yaşlarda spora teşvik ettiklerini ifade ederek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için 'Okulda Sporla Uyum' projesi kapsamında okullarda öğrencilerimize spor yaptırıyoruz. Minik öğrencilerimiz belediyemizin ve ilçemizin sembolü Şahincan ve spor hocalarımız eşliğinde hem spor yaparak hem de eğlenerek zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar" dedi. - GAZİANTEP