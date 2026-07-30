Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor

Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor
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Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi’nde verilen seri üretim tekstil eğitimi kadınlara meslek ve girişimcilik kapısı açıyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi'nde verilen seri üretim tekstil eğitimi kadınlara meslek ve girişimcilik kapısı açıyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle kadınların meslek sahibi olması ve ekonomik hayata katılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 'Seri Üretim Tekstil Atölyesi Kursu' kadınlara profesyonel üretim eğitimi vererek istihdama ve girişimciliğe önemli katkı sağlıyor.

Uygulamalı eğitim

Klasik dikiş kurslarının ötesine geçen eğitim programında kursiyerler, tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğreniyor. Fabrika disiplininde hazırlanan eğitimlerde kadınlar; maliyet ve metraj planlamasından endüstriyel kesim tekniklerine, sanayi tipi makinelerde seri üretimden kalite kontrole, ütüleme ve paketleme aşamalarına kadar üretimin tüm süreçlerinde uzmanlaşıyor.

Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu modern eğitim ortamı sayesinde kursiyerler, teorik bilgilerini kısa sürede pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Eğitimlerini tamamlayan birçok kadın, ürettikleri tekstil ürünlerini sosyal medya platformları üzerinden satışa sunarak kendi müşteri ağını oluşturuyor. Sipariş almaya başlayan kursiyerler hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kendi işlerini kurma yolunda önemli adımlar atıyor.

Girişimci kadınlar yetişiyor

Şahinbey Belediyesi, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayan projeleriyle sadece meslek edindirmeyi değil, aynı zamanda girişimcilik kültürünü de destekliyor. Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi'nde verilen eğitimler sayesinde kadınlar üretime katılırken, Gaziantep'in tekstil sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyecilik anlayışının temelinde insanlara kalıcı çözümler sunmanın bulunduğunu belirterek, kadınların meslek sahibi olmasının aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak kadınların üretime katılmalarını destekleyen projeleri artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

Şahinbey, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor - Son Dakika

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