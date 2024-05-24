Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27-28 tarihinde düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet etti. Kampanyada bağışçılara spor ayakkabısı hediye edileceği müjdesi verildi.

24.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27-28 tarihinde düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27 Mayıs Pazartesi ve 28 Mayıs Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sabah 08: 00'da başlayarak gece 20: 30'a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye edileceği müjdesini verdi.

"Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım"

Her bir ünite kanın üç kişiye umut olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı bu yıl 27-28 Mayıs tarihlerinde yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenliyoruz. Bağışladığımız 1 ünite kan ile 3 farklı insanın hayatını kurtarabilir kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 27-28 Mayıs tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor - Son Dakika

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