Şahinbey Belediyesi'nden 100 Bin Kişiye Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden 100 Bin Kişiye Sıcak Yemek Hizmeti

Şahinbey Belediyesi\'nden 100 Bin Kişiye Sıcak Yemek Hizmeti

Şahinbey Belediyesi, aşevi ve mobil aşevi hizmetleriyle her gün 100 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Ramazan öncesi ve süresince çeşitli yardımlar sunarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

23.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:04
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Şahinbey Belediyesi, aşevi ve mobil aşevi hizmetleriyle her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. 36 bin kişilik kapasiteye sahip aşevi, mobil aşevlerle birlikte 100 bin kişiye kadar yemek dağıtımı yapabiliyor.

Şahinbey Belediyesi, aşevi ve mobil aşevi hizmetleriyle her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde, sabah erken saatlerde işe giden işçiler, öğrenciler ve halkın her kesimine 23 farklı noktada toplam 16 bin kişilik çorba ikram ediliyor. Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan çorbalar, zeytinyağı ve defne yaprağı kullanılarak hijyenik şartlarda üretiliyor. Belediye, ayrıca ihtiyaç sahibi yaklaşık 8 bin 500 kişiye düzenli yemek desteği sağlıyor. Ramazan ayında ise yaşlı, engelli ve yemek yapamayan vatandaşlara iftarlık yemekleri evlerine teslim ediliyor.

Adıyaman'da iftar çadırı kuruldu

Şahinbey Belediyesi, Adıyaman'da kurduğu iftar çadırıyla her gün bin kişiye iftar veriyor. Paketli ve hijyenik şekilde hazırlanan yemekler, vatandaşlara güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük yemek fabrikalarından birine sahip olan aşevi, yemekleri özel olarak paketleyip termobakslarda sıcaklığını koruyarak dağıtıma çıkarıyor. Tamamen doğal ve katkısız ürünler kullanılan yemeklerde zeytinyağı ve sade yağ tercih edilirken, tuz olarak yalnızca kaya tuzu kullanılıyor. Aşevinin yalnızca yemek dağıtımı yapan bir merkez olmadığını belirten yetkililer, sağlıklı ve doğal gıdalar konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını ifade etti.

"Şahinbey Belediyesi'ne ait aşevimiz, 36 bin kişilik kapasiteye sahiptir"

Aşeevi ile ilgili bilgi veren Aşevi Yöneticisi Faruk İzi, "Şahinbey Belediyesi'ne ait aşevimiz, 36 bin kişilik kapasiteye sahiptir. Mobil aşevlerimizle birlikte bu sayı 100 bine kadar çıkabilmektedir. Ramazan öncesinde, sabah erken saatlerde işe giden öğrenciler ve işçiler başta olmak üzere, halkın her kesimine 23 farklı noktada toplam 16 bin kişilik çorba ikramı yapıyoruz. Çorbalarımız tamamen doğal malzemelerle, defne yaprağı ve zeytinyağı kullanılarak hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, ihtiyaç sahibi yaklaşık 8 bin 500 kişiye günlük yemek desteği sağlıyoruz. Ramazan ayında ise yaşlı, engelli ve yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine yemeklerini evlerine teslim ediyoruz" dedi.

"Adıyaman'da bir iftar çadırı kurarak her gün yaklaşık bin kişiye iftar veriyoruz"

Adıyaman'da iftar çadırı açıldığını söyleyen İzi, "Ayrıca, Adıyaman'da bir iftar çadırı kurarak her gün yaklaşık bin kişiye iftar veriyoruz. Burada, paketli ve hijyenik şartlarda hazırlanmış yemekler servis ediliyor. Aşevimiz, Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük yemek fabrikalarından biri olup, yemeklerimiz özel olarak paketlenerek streçleniyor ve termobakslarda sıcaklığı korunarak dağıtıma çıkıyor. Tüm yemeklerimiz zeytinyağı ve sade yağ kullanılarak hazırlanıyor; hiçbir kimyasal madde, yapay tatlandırıcı veya katkı maddesi içermiyor. Tuz olarak yalnızca kaya tuzu kullanıyoruz. Bu yönüyle aşevimiz, yalnızca yemek dağıtımı yapan bir yer olmanın ötesinde, aynı zamanda sağlıklı ve doğal gıdalar konusunda farkındalık oluşturan bir merkez niteliğindedir" şeklinde konuştu.

"Şahinbey Belediyesi bana her gün yemeğim getiriyor"

Yemeklerden memnun olduğunu söyleyen vatandaş Yüksek Öfkeli, "Şahinbey Belediyesi 2 yıldır bana yemek getiriyor. Ben yemek yapamıyorum. Şahinbey Belediyesi bana her gün yemeğim getiriyor. Mehmet Tahmazoğlu'na bu desteğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Şahinbey Belediyesi'nin yemekleri her gün taze getirdiğini söyleyen vatandaş Güllü Kaya, "Mehmet Tahmazoğlu, başımın baş tacı, gönlümüzün ilacı. Devletimizden Allah razı olsun. Şahinbey Belediyesi her gün yemeğimi getiriyor. Yemekler çok güzel, ellerinize sağlık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden 100 Bin Kişiye Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika

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