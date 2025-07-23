Şahinbey Belediyesi\'nden Çocuklara Yaz Etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, çocukların yaz tatilini keyifli ve verimli geçirmeleri amacıyla mahallelerde renkli etkinliklere imza atıyor. Şahinbey Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarını oyun alanlarına çevirerek çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatıyor.

Her yaştan çocuğun ilgisini çeken etkinliklerde, balon şişirme, yüz boyama, mickey mouse şişme oyun grubu (6 - 8 yaş), penguen büyük kaydıraklı şişme oyun grubu (9 - 12 yaş), hayvanat bahçeci şişme oyun grubu (4-6 yaş), sahne senin ve karooke, hedefi vur hediyeyi kazan, masa tenisi-air hockey-langırt-ayak dartı satranç-mangala-zeka oyunları ve bilim tırı etkinlikleri yer alıyor. Şenliklerin düzenlendiği mahalleler, gün boyunca çocukların neşeli çığlıklarıyla şenlenirken, aileler de bu etkinliklerle çocuklarına güvenli ve eğlenceli bir ortam sunulduğu için memnuniyetlerini dile getiriyor.

"Çocuklarımız yazın tadını doyasıya çıkarsın"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Yaz tatilinde çocuklarımız sadece ekran başında değil, arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenmeli, paylaşmalı ve hareket etmeli. Biz de bu amaçla semt pazarlarımızı oyun alanına dönüştürdük. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim en büyük ödülümüz" dedi. - GAZİANTEP