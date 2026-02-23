Şahinbey Belediyesi'nden Gazze'de kardeşlik iftarı - Son Dakika
23.02.2026 16:13
Şahinbey Belediyesi, Gazze'de Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeği vererek, ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze halkının zor günler geçirdiğini vurgulayarak, yardımların Ramazan ile sınırlı kalmayacağını açıkladı.

Şahinbey Belediyesi, kardeş belediye olarak destek verdiği Gazze'de Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan yardım programı kapsamında her gün bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Şahinbey Belediyesi, İsrail zulmünün altında olan Filistinli ve Gazzelilere destek olmaya devam ediyor. Daha önce Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, Ramazan ayında da Gazzelileri yalnız bırakmayarak her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

"Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız"

Gazze halkının zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduk. Daha önce ambulans desteğinde bulunduğumuz Gazze'de, Ramazan ayında da kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her gün 1000 kişilik iftar yemeği ikram ederek, sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Dualarımız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimizle birliktedir" dedi.

Bin kişilik iftar veriliyor

Şahinbey Belediyesi'nin başlattığı iftar programı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlıyor. Ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Bölge halkının yanında olduklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'ye yapılan yardımların sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç oldukça desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür"

Gazze-Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin El-Batta verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu iftardan dolayı Gazze-Han Yunus İlçesi'nden saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

