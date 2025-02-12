Şahinbey Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Büyük Destek - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Büyük Destek

Şahinbey Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Büyük Destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine nakdi destek miktarını artırarak, ikinci dönemde desteklerin 10 bin TL'ye çıkacağını açıkladı. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek programları devam ediyor.

12.02.2025 16:42  Güncelleme: 16:43
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine vermiş olduğu nakdi destek miktarını arttırarak öğrencilerin ve ailelerin yüzünü güldürdü.

Öğrencilere ilk dönem için 7 bin TL nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediyesi, bu desteğini ikinci dönem için 10 bin TL'ye çıkardı. Başkan Tahmazoğlu, 2024 yılının ikinci yarısında öğrencilere verilen destek ödemelerinin miktarını artırdı.

"Üniversite öğrencilerini destekliyoruz"

Üniversite öğrencilerine desteklerin devam ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahamazoğlu "Üniversite öğrencilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bu haftadan itibaren hesaplarına paraları yatırmaya başlıyoruz. Bu eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize 15 bin lirayla 30 bin TL arası başarı durumuna göre eğitim desteği sağlayacağımızı ifade etmiş, ilk dönemde 7 bin lirayla 14 bin TL arası eğitim desteklerimizi hesaplarınıza yaptırmıştık. Şimdi ikinci dönem için yatıracağınız 8 bin TL ile 16 bin TL arasındaki eğitim destek miktarını arttırarak 8 bin TL ile 10 TL'ye, 16 bin TL'yi da 20 bin TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz başvurularını Biz Şahinbey'iz uygulamamız üzerinden yaparak eğitim desteklerinizden faydalanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz okudukları illerde ziyaret etmeye devam edeceğiz, onları çok seviyoruz. Öğrencilerimize sağladığımız eğitim desteği bu yıl 600 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Büyük Destek - Son Dakika

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