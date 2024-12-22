Şahinbey Belediyesi\'nden Vatandaşa Hediye Yağmuru

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Şahinbey Belediyesi 'BİZ ŞAHİNBEYİZ' uygulaması üzerinden vatandaşı hediye yağmuruna tutuyor.

Şahinbey Belediyesi 'BİZ ŞAHİNBEYİZ' mobil uygulaması üzerinden topladığı puanlarla fırınlı ocak kazanan Emine Güneş'in hediyesini evine teslim etti. Vatandaşlara yönelik çeşitli projeler ve kampanyalar düzenleyen Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği hediye kampanyası ile yüzleri güldürüyor. "BİZ ŞAHİNBEYİZ" uygulamasına katılan ve kampanya şartlarını yerine getiren Emine Güneş, fırınlı ocak ödülüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

'BİZ ŞAHİNBEYİZ' uygulaması üzerinden biriktirdiği puanlarla fırınlı ocak kazanan Emine Güneş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun tüm çalışmalarından memnunuz. 'BİZ ŞAHİNBEYİZ' uygulaması üzerinden etkinliklere katılıp, uygulama üzerinden davetler yaptım. Kazandığım puanlarla da fırınlı ocak kazandım. Çok mutluyum. Bu fırınlı ocakta yemekler yapıp Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu davet edeceğim" dedi.

'BİZ ŞAHİNBEYİZ' uygulaması

Şahinbey Belediyesi'nin mobil uygulaması olan 'BİZ ŞAHİNBEYİZ' uygulamasına günlük girişlerde, bil kazanda her soru cevaplamada, anket ve etkinliklere göre katılımlarda puan kazanılarak fırınlı ocaktan, elektrikli ve robot süpürgeye kadar birçok hediye kazanılabiliyor. Kazanılan puanlar ayrıca Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde bulunan oyun gruplarında da kullanılabiliyor. - GAZİANTEP