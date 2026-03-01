Şahinbey Belediyesi ramazan etkinlikleriyle gönülleri ısıtıyor

Şahinbey Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde düzenlediği etkinliklerle vatandaşların dolu dolu bir ramazan geçirmesine vesile oluyor.

Özellikle Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görürken, alana gelen vatandaşlar hem manevi iklimi soluyor hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Çocuklara yönelik etkinlikler, sohbet programları ve ilahi konseriyle dolu dolu geçen programlar, Şahinbey'de Ramazan coşkusunu zirveye taşıyor.

Abdurrahman Önül Gazianteplileri coşturdu

Ramazan etkinliklerinin en dikkat çeken programlarından biri ise sevilen ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül'ün sahne aldığı gece oldu. Önül, seslendirdiği "Kabe'de Hacılar Hü Der Allah" ilahisiyle alanı dolduran binlerce vatandaşa duygu dolu anlar yaşattı. İlahiye hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya hissetti.

Abdurrahman Önül, Şahinbey'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan ayında Şahinbey Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun. Bizleri sizlerle buluşturan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin gelişimini önemsiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve maneviyat ayı olduğuna dikkat çekerek, "Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların Allah diyerek büyümesini istiyoruz. Onun için buradayız. Gençlerimizin bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olacak. Bir taraftan maddiyatını, bir taraftan da maneviyatını destekliyoruz. 'Kabe'de Hacılar Hü Der Allah' ilahisiyle değerli konuğumuz Abdurrahman Önül sahnede vatandaşlarımızı coşturdu. Kıymetli konuğumuza ve Ramazan Sokağımızı tıklım tıklım dolduran hemşerilerimize bu güzel akşamda aramızda oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP