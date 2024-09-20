Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi

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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Şahinbey İlçesi sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi. Öğrencilerin sağlığını her zaman ön planda tutan Şahinbey Belediyesi, gerçekleştirilen denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

"Denetimler devam edecek"

Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık şartlarına uygunluğu ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte zabıta ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığı için okullardaki kantinlerde kapsamlı denetimlere başladı. Denetimlerde kantinlerin hijyen şartları, gıda güvenliği ve genel düzeni titizlikle incelendi. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli beslenmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olmak amacıyla yapılan bu denetimlerimiz düzenli olarak tekrarlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP