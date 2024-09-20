Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi

Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konularında uyarılar yapıldı.

20.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Şahinbey İlçesi sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi. Öğrencilerin sağlığını her zaman ön planda tutan Şahinbey Belediyesi, gerçekleştirilen denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

"Denetimler devam edecek"

Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık şartlarına uygunluğu ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte zabıta ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığı için okullardaki kantinlerde kapsamlı denetimlere başladı. Denetimlerde kantinlerin hijyen şartları, gıda güvenliği ve genel düzeni titizlikle incelendi. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli beslenmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olmak amacıyla yapılan bu denetimlerimiz düzenli olarak tekrarlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Şahinbey, Sağlık, Zabıta, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi, Okul Kantinlerini Denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement