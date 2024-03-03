Şahinbey Belediyesi Sarıkayalı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi Sarıkayalı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Şahinbey Belediyesi Sarıkayalı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sarıkaya Köyü'ndeki çocuklara verdiği sözü yerine getirerek, minik Sarıkayalılara eğlenceli bir gün yaşattı. Çocuklar, Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ni ziyaret edip oyuncaklarla eğlendikten sonra Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ata binip ok atma deneyimi yaşadılar.

03.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:48
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Şahinbey Belediyesi Sarıkayalı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Sarıkaya Köyünü ziyaret ettiğinde çocuklara vermiş olduğu sözü yerine getirerek minik Sarıkayalıların Şahinbey İlçesinde eğlenceye doydukları bir gün yaşattı.

Geçtiğimiz günler içerisinde Sarıkaya Köyünü ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sarıkayalı çocukların isteklerini kırmayarak köye gönderdiği iki otobüsle çocukları evlerinden aldırıp unutamayacakları bir gün yaşattı. Sarıkayalı minik çocuklar Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ni ziyaret edip hem camiyi gezdiler hem de oradaki oyuncaklarla doyasıya eğlendiler. Çocuklar daha sonra Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ne giderek orada ata binip ilk defa ok atmanın keyfini yaşadılar.

"Uzak yakın demeden vatandaşımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Sarıkayalı çocuklara verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günler içerisinde Sarıkaya Mahallemizi ziyaret etmiştik. Oradaki çocuklarımız Şahinbey'i gezip eğlenmek istediklerini söylediler. Uzak yakın demiyoruz, istekleri yerine getiriyoruz. Sarıkayalı çocuklarımıza Şahinbey İlçemize kazandırdığımız dev eserleri gezdirdik ve onları eğlendirdik. Sözümüzü tuttuk hafta sonu tatilinde çocuklarımızı köyden getirip ilçemizde ağırladık. Çocuklar Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ni gezdiler daha sonra ise Şahinbey Belediyesi Geleneksel Spor Merkezi'ni ziyaret ettiler. Gittikleri her yerde doyasıya eğlendiler. Onların mutluluğu karşısında bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Şahinbey Belediyesinin hizmetlerini görmekten büyük mutluluk duyan Sarkayalı çocuklar, "İlk defa bu kadar büyük bir cami gördük. Camide oyuncaklarla oynadık. Daha sonra ata binip ok attık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizler için çok güzel yerler yapmış. Çok güzel bir gezi oldu çok mutlu olduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Sarıkayalı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı - Son Dakika

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