 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 38 bin 944 iş yerini denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 38 bin 944 iş yerini denetledi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı içerisinde 38 bin 944 iş yerini denetleyerek vatandaşın sağlığı için 24 saat görev yaptı. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmasına büyük önem veriyor. Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde zabıta ekiplerimizce 38 bin 944 işyeri denetlenmiş olup, bu denetlemeler neticesinde 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan bu denetimlerde 81 bin 689 adet son kullanma tarihi geçmiş ve süt, gazlı içecekler, çikolatalar, yağlar gibi birçok ürüne bozulması nedeniyle zabıta ekiplerimiz tarafından el konuldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Hangi market veya gıda satan iş yeri olursa olsun, son kullanma tarihlerine baksınlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini 153 zabıta ekiplerimize bildirmelerini toplum sağlığı açısından istirham ediyorum' diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 38 bin 944 iş yerini denetledi
23.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı içerisinde 38 bin 944 iş yerini denetleyerek vatandaşın sağlığı için 24 saat görev yaptı.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmasına büyük önem veriyor.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında"

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde zabıta ekiplerimizce 38 bin 944 işyeri denetlenmiş olup, bu denetlemeler neticesinde 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan bu denetimlerde 81 bin 689 adet son kullanma tarihi geçmiş ve süt, gazlı içecekler, çikolatalar, yağlar gibi birçok ürüne bozulması nedeniyle zabıta ekiplerimiz tarafından el konuldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Hangi market veya gıda satan iş yeri olursa olsun, son kullanma tarihlerine baksınlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini 153 zabıta ekiplerimize bildirmelerini toplum sağlığı açısından istirham ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şahinbey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey, Zabıta, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 38 bin 944 iş yerini denetledi - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:34:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 38 bin 944 iş yerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement