Şahinbey'de 150 bin çam fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Şahinbey'de 150 bin çam fidanı dağıtıldı

GAZİANTEP Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Orman Haftası nedeniyle 150 bin adet çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Her yıl geleneksel olarak fidan dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi bu geleneğini bu yılda Orman Haftası'nda sürdürmeye devam etti. Kent'in en yoğun olduğu yerlerden biri olan Balıklı Parkı'nda vatandaşlara 150 bin adet çam fidanı dağıtımına başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için fidan dağıttıklarını ifade etti.

"Daha yeşil bir Gaziantep için çalışıyoruz"

Göreve geldiği günden itibaren ağaçlandırma çalışmalarında çok ciddi artışlar yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan ağaçlandırma çalışmalarının ardından ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının 13 buçuk metrekareye yükselttiklerini ve dünya standardı olan 10 metrekare rakamının üzerinde olduklarını söyledi. Ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Tahmazoğlu, " Öncelikle Orman Haftamız kutlu olsun. Ülkemizin her tarafının ormanlarla kaplanması ve ağaç dikimlerinin gerçekleştirilmesi gerçekten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizde Gaziantep Şahinbey olarak ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şuana kadar 4 milyonun üzerinde ağaç dikimi ve dağıtımı gerçekleştirdik. Şuanda da vatandaşlarımıza ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 650 adet park yaptık ve ağaçlandırdık. Yeni piknik alanları yaptık ve ağaçlandırdık. Yetişmiş ağaçlar satın almak suretiyle zamanı da kazanarak daha yeşil bir Gaziantep daha yeşil bir Şahinbey için çalışıyoruz. Köydeki vatandaşlarımıza 750 bin zeytin 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Şimdi de yine vatandaşlarımıza çam fidanı dağıtıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Şahinbey'de yeşil alan miktarımız kişi başına 1 buçuk metrekareydi şuanda 13 buçuk metrekareye yükseldi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımızda çok ciddi bir artış oldu. Normal dünya standardı kişi başı 10 metrekare biz bu rakamında üzerine çıktık. Bu rakamı daha da arttıracağız, daha da yeşillendirme çalışması yapacağız. Çünkü ne kadar çok ağaç dikersek şehrimiz ve ülkemiz o kadar güzel olur" diye konuştu.