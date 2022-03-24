Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı - Son Dakika
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Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı

24.03.2022 00:57
Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde orman haftası münasebetiyle Geylani Mahallesi'nde e öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde orman haftası münasebetiyle Geylani Mahallesi'nde e öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

İlçenin birçok alanında ağaç dikimi gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, orman haftası münasebetiyle Geylani Mahallesi'nde ağaç dikim töreni gerçekleştirdi. Göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ağaç dikim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Gençlerin ve çocukların ağaç dikimi gerçekleştirmesinin hayatlarında önemli bir yere sahip olacağını da sözlerine ekleyen Tahmazoğlu, ağaçları dikmenin kadar korumanında önemine değindi.

"Yaklaşık 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdik"

Göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep ve Şahinbey olarak çok ağaçlık bir bölge olduğumuzu söyleyemeyiz. Maalesef bölgemizde ağacımız az. Dülük ve Burç ormanımız var ama yeni ormanlar oluşturuyoruz. Gerek il tarım müdürlüğümüz gerekse belediyelerimizle bu alanda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 4 milyona yakın ağaç dikimi gerçekleştirdik. Sadece normal ağaçlar değil aynı zamanda meyve veren ağaçlarda diktik. 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanını çiftçilerimize dağıttık ve ürün vermeye başladılar. Bu yıl inşallah rahmet yılı, bereket yılı olacak. Atalarımız 'kar yılı var yılı' derlerdi, inşallah bu yıl bolluk olacak. Çünkü 2 yıldan bu yana pandemi ve kuraklık bütün dünyayı etkiledi. Pandemiden de inşallah yavaş yavaş kurtuluyoruz. Bundan sonra gerek tarımda gerekse sanayide artışlar olacak. Orman Haftası münasebetiyle ağaç dikiyor değiliz. Bu hafta vesilesiyle bu töreni düzenliyoruz. Biz tören olmadan da birçok ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Ağaçlarımızı özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte dikiyoruz. Çünkü gençlerimiz, çocuklarımız büyürken bu ağaçlarda onlarla birlikte büyüyecek. Çocukların hayatında bir ağaç dikmesini sağlamak gerçekten çok önemli. Herkesin bir dikili ağacının olmasını istiyoruz. Onun için ağaçların üzerine çocuklarımızın ve gençlerimizin isimlerini yazılı olan kağıtları asıyoruz. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ' yarın kıyamet kopacağınızı bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Madem bu kadar ağaç dikmek önemli o halde dikilen ağacı korumakta bu kadar önemli. Ağaçlara zarar vermek geleceğimize zarar vermektir. Ben inanıyorum ki gençlerimiz kendi diktikleri ağaçları koruyacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı - Son Dakika


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