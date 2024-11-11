Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
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Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başladı

Şahinbey\'de Çocuk Şenliği Başladı

Şahinbey Belediyesi, 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan çocuk şenliği ile tatildeki çocuklar için müzikal, sinema, illüzyon gösterileri gibi çeşitli etkinlikler sunuyor. Etkinlikler arasında Rafadan Tayfa müzikali ve Sermet Erkin'in illüzyon gösterisi yer alıyor.

11.11.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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Şahinbey Belediyesi 11-15 Kasım tarihleri arasında ara tatilde çocuklar ve aileleri için müzikal, sinema, eğlence ve illüzyon gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinlikleri içeren çocuk şenliği Rafadan Tayfa müzikali ile başladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği 11 Kasım günü saat 09.00'da kapılarını açtı. 11-15 Kasım tarihleri arasında 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde il günün gösterisi Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa müzikali oldu. 12 Kasım Salı günü ise 14: 00 ve 17: 30'da Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi çocuklara ve yetişkinlere unutulmaz anlar yaşatacak.

"Dolu dolu bir tatil geçirecekler"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın ara tatili başladı. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın tatilini, güzel geçirmeleri için 5 gün boyunca etkinlikler hazırladık. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız beş gün boyunca doyasıya eğlenecek. Ayrıca fuaye alanımız içerisinde çocuklarımız şişme oyun grupları ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirecekler. Aynı zamanda eğlenerek öğrenmek adına yine burada çocuklarımız için hazırladığımız sanat atölyelerimiz var. Bu atölyelerde eğlenerek kendilerini geliştirebilecekler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika

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