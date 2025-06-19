Şahinbey'de Hasat Sevinci: Ücretsiz Arpa Tohumu Dağıtımı Başladı

Şahinbey Belediyesi'nin dağıttığı arpalarda hasat sevinci yaşanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan arpalarda hasat başladı. Kurak geçen sezona rağmen elde edilen yüksek verim, hem çiftçilerin hem de üreticilerin yüzünü güldürdü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde yürütülen tarımsal destek projeleri kapsamında, bu yıl da binlerce çiftçiye sertifikalı arpa tohumu dağıtılmıştı. Kaliteli tohumlar ve doğru ekim zamanlaması sayesinde verimli bir hasat dönemi yaşanıyor. Tarlalarda hasat yapan üreticiler, Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklerin sadece ekimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bölge tarımına can suyu olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Damlacık Mahallemizdeyiz. Ekimini birlikte yaptığımız tarlamızda, bugün hasat için geldik. Bu yıl kurak geçmesine rağmen, kullandığımız kaliteli tohum sayesinde oldukça verimli bir ürün elde ettik. Rabbim bereketini artırsın. En büyük hayallerimizden biri de Fırat Nehri'nin o serin ve bereketli suyunu tarlalarımızla buluşturmak. Böylece bu verimli topraklardan 1'e 3, hatta 1'e 4 oranında daha fazla ürün almayı hedefliyoruz. İnşallah bu hayalimizi de en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Rabbim hayırlı, uğurlu ve bereketli eylesin" dedi.