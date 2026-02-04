Mavikent'te hayaller gerçeğe dönüştü - Son Dakika
Mavikent'te hayaller gerçeğe dönüştü

04.02.2026 16:40  Güncelleme: 16:42
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde hayata geçirilen Mavikent Mahallesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Modern konutlar ve uygun ödeme koşulları ile on binlerce aile, hayalini kurduğu evlere kavuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun başkanlığı döneminde hayata geçirilen Mavikent Mahallesi, on binlerce ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasına imkan sağladı.

Hayalini dahi kuramadıkları evlere, Şahinbey Belediyesi'nin sosyal konut projeleri sayesinde kavuşan dar gelirli vatandaşlar, yıllardır ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Modern mimarisi, geniş sosyal donatı alanları ve uygun ödeme şartlarıyla dikkat çeken Mavikent Konutları, "kira öder gibi ev sahibi olma" modeliyle önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor.

"Herkesin konut sahibi olmasını istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede kentsel dönüşüm ve konut üretimi konusunda önemli projelere imza attıklarını belirterek, "vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut projeleri üretmeye başladık. Yeni bir yaşam alanı oluşturduğumuz Mavikent Mahallesi'nde 1. 2. 3. 4. ve 5. etaplarda vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ise Güneyşehir'de yeni sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. 5 Şubat Perşembe günü, hak sahibi vatandaşlarımız için yapılacak 3 bin 414 konutun temel atma törenini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Onların sevinci bizim mutluluğumuzdur. Amacımız, konut sahibi olmak isteyen herkesi ev sahibi yapmak" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür

Mavikent Konutları'nda yaşayan vatandaşlar ise, "Uzun yıllar kirada yaşadık. Ev sahibi olmak bizim için hayaldi. Şahinbey Belediyesi sayesinde bu hayalimiz gerçeğe dönüştü. Hem ödeme şartları uygun hem de yaşam alanlarımız çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi, sosyal konut projeleriyle yalnızca konut üretmekle kalmayıp, vatandaşların yaşam kalitesini artıran sosyal ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Mavikent Konutları da bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

