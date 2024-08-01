Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda meclis tutanak özetleri oylanırken, gündeme alınan maddeler komisyonlara havale edildi.

01.08.2024 17:14
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Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı 1. birleşimi Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. 1 madde ise gündem dışı olarak oylama ile gündeme alınarak Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısı 6 Ağustos 2024 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA

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