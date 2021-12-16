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Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı - Son Dakika

Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı

16.12.2021 17:32

Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavıGAZİANTEP Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için yaptığı deneme sınavı dağıtımıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı yapıyor.

Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için yaptığı deneme sınavı dağıtımıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı yapıyor.

Şahinbey Belediyesi liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti dağıtımı yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte İnci Konukoğlu Lisesi ve Kadriye Abdülmecit Özgözen Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet edip, öğrencilere TYT- AYT ve LGS eğitim seti hediye etti.

"11 milyon 600 bin kitap dağıttık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek "İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi'nde Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı kitapçıkları dağıttık. Amacımız gençlerimizi TYT-AYT ve LGS sınavlarına şimdiden hazırlamak. 8 tane deneme sınavı gerçekleştireceğiz. Düzenlenen sınava 8 bin 800 öğrencimiz katıldı. 50 bin'e yakın deneme kitapçığı aldık ve öğrencilerimize dağıtacağız. Böylelikle öğrencilerimiz göstermiş oldukları başarıyı katlayarak fazlasıyla göstereceklerdir. Şahinbey Belediyesi olarak 2 milyona yakın deneme kitapçığı ve soru bankası dağıttık. Bu kitapçıklarla öğrencilerimiz sınavlara hazırlanıyorlar. Bunun yanı sıra gençlerimize okuma kitapları dağıtıyoruz. Şu ana kadar 11 milyon 600 bin kitap dağıtarak öğrencilerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Ben 'Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi ile gençlerimiz geleceğe çok daha güzel hazırlanıyorlar. Şimdiden tüm gençlerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı
Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı
Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı
Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, AYT, TYT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'den öğrencilere deneme sınavı - Son Dakika


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