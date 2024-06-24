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Şahinbey'den öğrencilere karne hediyesi

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla karne hediyesi olarak bugüne kadar 1 milyon 268 bin spor ayakkabısı dağıttı.

24.06.2024 15:18  Güncelleme: 15:30
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Şahinbey'den öğrencilere karne hediyesi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla karne hediyesi olarak bugüne kadar 1 milyon 268 bin spor ayakkabısı dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla karne hediyesi dağıtmaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da dağıttığı spor ayakkabılar ile birlikte bu sayıyı 1 milyon 268 bine çıkarttı. Öğrencileri spora teşvik etmek ve ödüllendirmek adına yapılan proje kapsamında bu yıl 180 bin spor ayakkabı dağıtılacak.

"Bu yıl 180 bin ayakkabı dağıtacağız"

Kampanya ile ilgili konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimiz uzun bir eğitim maratonundan sonra tatile girdi. Yaz döneminde de özellikle spor yapmaları için her yıl onlara spor ayakkabı hediye ediyoruz. Böylelikle amacımız 'malzememiz yok, spor yapacak imkanımız yok' gibi sorunları ortadan kaldırarak onları spora teşvik etmek. Yaptığımız halı sahalar, basketbol ve voleybol sahalarımız gibi birçok hizmet vermekteyiz. Spor ayakkabısı da ekstra olarak bütün öğrencilerin ihtiyacı. Hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de spora teşvik etmek amacımız. Bugün itibariyle başladık dağıtıma. Bu yıl 180 bin ayakkabı dağıtacağız. Geçmişte dağıttıklarımızla birlikte 1 milyon 268 bin spor ayakkabısını gençlere dağıttık. Boş zamanlarını daha verimli geçirme fırsatı buluyorlar" dedi.

Spor ayakkabı alan öğrenciler ise bu kampanyanın onları ders çalışmaya daha çok teşvik ettiğini söyledi.

Şahinbey\'den öğrencilere karne hediyesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'den öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

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