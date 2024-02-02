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Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika
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Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliği Heyecanı

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi\'nde Çocuk Şenliği Heyecanı

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hafta sonu etkinlikler ise heyecanla bekleniyor.

02.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:42
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Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 04 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Çocuk Şenliği'nde düzenlenen etkinliklere çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken hafta sonu etkinlikler heyecan içinde bekleniyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 28 Ocak tarihinde görkemli bir şekilde açılan ve tüm vatandaşların ilgi odağı olan Çocuk Şenliğinde 04 Şubat tarihine kadar birbirinden ilginç ve heyecanlı etkinlikler düzenlenecek.

Hafta sonu dolu dolu geçecek

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde 03 Şubat Cumartesi günü Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu, 04 Şubat Pazar günü ise Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Eğlence sineması çocuklarla buluşacak. Çocuklar ayrıca oyun grupları ve çeşitli etkinliklerle tatillerini dolu dolu geçirmiş olacaklar.

"Doyasıya eğlendik"

Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri düşünerek Çocuk Şenliği düzenledi. Birbirinden güzel sinemalar ve müzikallerle tatilimiz dolu dolu geçiyor. Etkinliklerin hepsi ücretsiz bizlere sunuldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika
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