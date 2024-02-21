Sahne Tozu Tiyatrosu Gırgıriye Oyununu Sahneledi

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Sahne Tozu Tiyatrosu, usta sanatçı Müjdat Gezen'in yazdığı ve yönettiği Gırgıriye isimli oyunlarını, Gaziemir Belediyesi'nin iyilik hareketi Sosyal Market'e destek vermek için sahneledi.

Gaziemir Kadın Derneği, Gaziemir Belediyesi'nin Sosyal Market Projesi'ne destek sağlamak için Sahne Tozu Tiyatrosu ile iş birliği yaparak özel bir çalışmaya imza attı. Gaziemir Kadın Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Sahne Tozu Tiyatrosu, Müjdat Gezen'in yazdığı ve yönettiği Gırgıriye isimli oyunlarını, Sosyal Market'e destek olmak için sahneledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda ile birlikte izlediği ve seyirciyi kahkahaya boğan oyun, izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BAŞLATTIĞI ANADOLU AYDINLANMASININ DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Mutluluğu ve hüznü beş yıl birlikte yaşadık. Sizlerin oylarıyla seçilip, canla başla çalışarak görevimizi yaptık. Pandemi, İzmir Depremi, büyük deprem, ekonomik kriz gibi birçok sıkıntının yaşandığı süreçte Gaziemir'e hizmet ettik. Büyük bir huzurla bu bayrağı teslim edeceğim. Görev süremiz boyunca çok önem verdiğim kültür ve sanata büyük destek verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Anadolu aydınlanmasının devam etmesi gerekiyor. Muhteşem işler yapan Gaziemir Kadın Derneği'ne ve bize destek veren Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'e teşekkür ediyorum. Gaziemir için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziemir Kadın Derneği Başkanı Deniz Arda, oyunun ardından Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'e, plaket vererek desteği için teşekkür etti.