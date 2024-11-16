Sahra Marmara, 11 Ayda 17 Kilo Vererek 20 Yıl Önceki Montunu Giydi - Son Dakika
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Sahra Marmara, 11 Ayda 17 Kilo Vererek 20 Yıl Önceki Montunu Giydi

Sahra Marmara, 11 Ayda 17 Kilo Vererek 20 Yıl Önceki Montunu Giydi

Kocaeli'deki Anne Şehir Merkezi sayesinde spora başlayan Sahra Marmara, diyet programı ile 11 ayda 17 kilo vererek eşinin 20 yıl önce aldığı montu yeniden giyme mutluluğunu yaşadı.

16.11.2024 14:45  Güncelleme: 14:49
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Kocaeli'de Anne Şehir Merkezi'nde spora gelen Sahra Marmara, 11 ayda 17 kilo vererek eşinin 20 yıl önce aldığı montu yeniden giyebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Merkezi, Kocaeli'de yaşayan kadınların yaşam enerjisi aldığı, motivasyonlarını arttırdığı, beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan bir merkez haline geldi. Bu yılın ocak ayında Kadın Şehir ile tanışarak spora başlayan Sahra Marmara, uyguladığı diyet programıyla beraber 11 ayda 17 kilo verdi.

20 yıl önceki montunu giymenin mutluluğunu yaşadı

22 yıllık evli olan Sahra Marmara, eşinin evliliğinin ilk yıllarında aldığı montu sonradan aldığı kilolar nedeniyle uzun yıllar giyemedi. Anne Şehir Merkezi ile tanışan Marmara, diyetisyen kontrolünde gerçekleşen sağlıklı yaşam adımları sayesinde eski kilosuna dönerek, montu tekrar giyebilmenin mutluluğunu yaşadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sahra Marmara, 11 Ayda 17 Kilo Vererek 20 Yıl Önceki Montunu Giydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahra Marmara, 11 Ayda 17 Kilo Vererek 20 Yıl Önceki Montunu Giydi - Son Dakika
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