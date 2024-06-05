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Sahte balık yemine bu kez balık değil martı yakalandı

Sahte balık yemi için denize inen martı misinanın ağzına ve ayağına dolanması sonucu denizde çırpınmaya başlayınca sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

TRABZON - Trabzon'da sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş suyun üzerinde can çekiştiğini gördüğü martıyı denize girerek kurtardı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde sabah sporu yapmak için sahilde yürüyüşe çıkan İsmail Nebioğlu adlı vatandaş denizde bir martının can çekiştiğini gördükten sonra onu kurtarmak için denize girerek ayağına sahte yem takıldığını gördüğü martıyı kıyıya getirerek hayatını kurtardı.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Nebioğlu, "Biz her sabah sahilde arkadaşlarla beraber koşuyoruz. Bu sabah da koşumuzu bitirirken denizin üzerinde bir martı hareketliliği gördük. Martılara dikkat ederken bir baktık ki denizde bir tane martı, kafası da suyun içerisinde, sadece kanatlarını çırpıyor. Ne olduğunu anlayamadım, belki balıkçıların ağına takılmıştır diye düşündüm. Sonra ona doğru yüzerek gittim. Biraz şüpheli yaklaştım eğer ağ varsa ben de takılabilirim diye. Bir baktım ki sahte yemler ile balık avlayan oltacıların attığı sahte yeme takılmış. Hem gagasından hem de ayağından takıldığını gördüm. Sonrasında martıyı kıyıya götürdüm. Çok fazla acı çektirmeden gagasından ve ayağına geçenleri çıkardım. Çıkardıktan sonra biraz bekledi, muhtemelen acısı vardı. Ardından denize doğru uçarak uzaklaştı. Hayvanları koruyacağız. Bir can bir candır dedik ve elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık" dedi.