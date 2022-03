Şair İsa Kahraman DPÜ'ye bin 91 kitap bağışladı - Son Dakika

Şair İsa Kahraman DPÜ'ye bin 91 kitap bağışladı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal:

"Bu örnek davranışın tüm insanlara Kütahya'mıza hüsnü misal olmasını diliyorum"

KÜTAHYA - Şair İsa Kahraman'ın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne sahibi olduğu bin 91 kitabı bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen törene İsa Kahraman'ın yanı sıra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada çok anlamlı ve çok değerli bir etkinlik için burada olduklarına vurgu yapan Rektör Kazım Uysal, bir insanın gelişmesine, yükselmesine fikri olarak olgunlaşmasına, en çok katkı sağlayan öğretmen ve kitaplar olduğunu söyledi.

"İsa Kahraman'ın bağışının değeri maddiyatla ölçülemez"

İsa Kahraman'ın kitap bağışının değeri maddiyatla ölçülemeyeceğine dikkat çeken Rektör Uysal, "Kendisini yakinen tanıyorum. Kitabın ne kadar önemli olduğunu bildiğini biliyorum. Ondan kitap almanın veya kitabını kaybetmiş olmanın canı ruhu kadar değerli olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu kitapların buraya konması İsa Bey için çok önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli. Çünkü İsa Bey belli bir yere kadar geldi ve bu kitaplar sayesinde o kamil insan vasfına erişti. Diyor ki, bundan sonra benim istifade ettiğim bu eserlerden genç nesiller istifade etsin. Onlar da okusunlar vatanına milletine faydalı insanlar gençler olsunlar. Bu duygu ve düşüncelerle kendi kütüphanesini bizim kütüphanemize hediye etti. Bu hiçbir maddi karşılıkla ölçülmez. Şu an da bize bu kütüphane kadar para vermiş olsaydı, kitap bağışıyla aynı değerde olmazdı. Emin olun bunu yürekten söylüyorum bir insanın evladı gibi bir insanın yıllarını almış yıllarca beraber olmuş kitaplarını bağışlaması kolay bir şey değil. O kadar önemlidir. Yani maddi olarak ölçülmez. Yani bundan dolayı üniversitem adına, şahsım adıma İsa Kahraman Beyefendiye bu yaptığı büyük katkıdan dolayı maddi olarak değil manasını bildiğim için teşekkür ediyorum. ve bu örnek davranışın tüm insanlara Kütahya'mıza hüsnü misal olmasını diliyorum. Biliyorum ki, birçok insanın evinde kütüphaneleri var. Bu kütüphanelerden istifade edecek çocuklar varsa ne ala ama o kütüphaneler bazen tozlu mahzenlerde kalıp gidiyor. Yıllar geçiyor istifade edilmiyor" dedi.

"Bağışlanan kitaplar dünyanın erişimine açılmış oldu"

Bağışlanan kitaplar dünyanın erişimine açılmış olduğunu belirten Uysal, "İşte bu büyük kütüphaneye hediye edilen kitaplar sadece sayısı 50 bine yaklaşan öğrencilerimize değil adeta bütün uluslararası dünyaya açılıyor. Her yerden görünür hale geliyor. Görüyorsunuz etiketlemişler ve bu etiketleri girecekler artık bu kütüphanedeki kitaplara dünyanın her yerinden erişebilecekler ve bakabilecekler. Bundan dolayı elinizdeki kitapların kütüphanelerde kalmaması kütüphanemize bağışlanması aynı zamanda sadece DPÜ'ye değil sadece bizim öğrencilerimize değil tüm insanlığa yapılan en güzel bir bağış olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür bağışlarında arkasının geleceğine inanıyorum. İsa Bey bunların öncülerinden bir tanesi oldu. Öyle olduğu için bundan sonra yapılan bağışlarda da hissedar oldu. Değerli arkadaşlar, İsa Bey görevini yaptı bundan sonra değerli gençler bizlere de bu kitaplardan okumak istifade etmek düşüyor. Ben eminim bu mana da hakkıyla icra edilecek, gençlerimiz istifade edeceklerdir. İsa Bey bilir özellikle sınavlar döneminde bu kütüphane tıklım tıklım dolu. Bazen binlerce öğrenci oluyor. Geliyorlar bu güzel ortamda, mekanda ders çalışıyorlar okuyorlar. İsa Bey sadece kitap bağışı değil zaman zaman buraya gelir o sanatçı kişiliğini ortaya çıkarır ve stres altındaki öğrencilerimizi motive eder. Sazıyla sözüyle burada güzel bir an güzel bir atmosfer yaşanmasına vesile olur. Tekrar teşekkür ediyorum. Kitapların milletimize gençliğimize kütüphanemize üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rektör Uysal'ın konuşmasının ardından kısa bir konuşma yapan İsa Kahraman, törene katılan herkese teşekkürlerini sundu ve bağışladığı kitapların öğrenciler başta olmak üzere üniversiteye ve tüm insanlara faydalı olmasını diledi.

Tören, Prof. Dr. Ali Çelik'in okuduğu duanın ardından İsa Kahraman'a teşekkür belgesi sunulmasıyla sona erdi.