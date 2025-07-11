Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, 15 Temmuz için Demokrasi Meydanı\'na davet etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde o gece yaşananları hatırlatarak, "Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanlara inen vatandaşlarımız, canları pahasına özgürlüklerine ve vatanlarına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi, milletimizin birlik ve beraberlikle nice büyük destanlar yazabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur. Kardeşliğimizi güçlendirmek ve bu ruhu yaşatmak için tüm Sakarya'yı Demokrasi Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde Sakaryalıları Demokrasi Meydanı'na davet etti. Alemdar, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesinde Sakarya'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını ve bu ruhu ilelebet yaşatacaklarını belirterek, "Hain bir girişim cesaret ve kararlılıkla bertaraf edildi" vurgusu yaptı. O gece tanklara ve silahlara direnen bir milletin zafer gecesi olduğunu söyleyen Alemdar, 15 Temmuz Salı günü 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek anma programına katılım için çağrıda bulundu.

"Sakarya'yı meydana davet ediyorum"

Alemdar, "15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesine ve demokrasimize kast eden hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti ve kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanlara inen vatandaşlarımız, canları pahasına özgürlüklerine ve vatanlarına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi, milletimizin birlik ve beraberlikle nice büyük destanlar yazabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur. Tarih bize gösteriyor ki, ülkemizin aydınlık yarınlarında karanlık emeller içerisinde olanlar hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Bu topraklarda bir daha benzer girişimlerin yaşanmaması için milli birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmalı, kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Sakarya'yı 15 Temmuz'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz programa davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada 15 Temmuz Salı günü 20.00'da Demokrasi Meydanı'nda anma programları düzenleneceği belirtildi. - SAKARYA