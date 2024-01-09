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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye personeliyle moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye personeliyle moral yemeğinde bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye çalışanlarıyla moral yemeğinde bir araya gelerek, emekçileri enflasyona ezdirmemek için zam oranını yüzde 70 olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Yüce, çalışanlarına desteklerini ve birlikte uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye personeliyle moral yemeğinde bir araya geldi
09.01.2024 - 15:21,
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Belediye personeliyle moral yemeğinde bir araya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Emekçilerimizi enflasyona ezdirmemek için zam oranımızı yüzde 70 olarak gerçekleştirdik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, belediye çalışanlarıyla moral yemeğinde bir araya geldi. Personelle sohbet eden, talepleri dinleyen Yüce, programda çalışanlarını enflasyona ezdirmemek ve refah seviyesini artırmak için enflasyon oranı olan yüzde 64,7'lik zamma ek bir zam daha uyguladıklarını belirterek zam oranının yüzde 70 olacağı haberini paylaştı. Yüce, "Şehrimizin her köşesine dokunan, ona değer katan, gündüz gece demeden fedakarca çalışan tüm belediye personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Mesai arkadaşlarımızın en büyük destekçisi olarak, sizleri enflasyona ezdirmemek amacıyla zam oranımızı yüzde 70 olarak gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

"Bir aile gibi birbirine kenetlenen ve uyum içinde çalışan bir ekibin parçasıyız"

Büyükşehir olarak bir aile uyumuyla çalıştıklarını kaydeden Yüce, "Bugün burada, ailemizin bir parçası olan siz değerli çalışma arkadaşlarımla bir araya gelmek, birlikte güzel bir akşam geçirmek benim için bir mutluluk. Birlikte geçirdiğimiz zaman içerisinde gördüm ki, gerçekten bir aile gibi birbirine kenetlenen ve uyum içinde çalışan bir ekibin parçasıyız. Sakarya'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yola çıktık ve bu yolda sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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