Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Geyve'de Hizmet Vaatlerinde Bulundu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Geyve'de Hizmet Vaatlerinde Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Geyve\'de Hizmet Vaatlerinde Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Geyve 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerine yanıt verdiklerini belirtti. Geyve'ye yönelik amaçlarının hizmet sunmak olduğunu vurguladı.

01.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Her alanda güçlü bir Sakarya inşa etmek, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak adına tüm ilçelerimizi ziyaret ediyor, teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İnşallah Geyve'de de gereken adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Geyve 8. Olağan Kongresine katılarak partililerle buluştu. Kongrede açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Biz nerede ihtiyaç varsa orada olduk. En güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde çalışıyoruz. 'Şehrimizim tüm dinamikleriyle neler yapabiliriz?' bunların planlarını yaptık. İlçelerimizi hızlı bir şekilde ziyaret etmeye başladık. Burada muhtarlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geldik. Sorunları ve talepleri dinledik. Bu anlamda Geyve'ye de ziyaretler gerçekleştirdik. İlçemize hizmet etmek bizler için bir onurdur. Güzel ilçemizin her sokağında sizlerle birlikte olacağız" dedi.

Kongreye ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Sibel Betül Birer, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, partililer ve basın mensupları katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Geyve'de Hizmet Vaatlerinde Bulundu - Son Dakika

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