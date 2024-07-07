Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ailelere Akran Zorbalığı Konusunda Bilgi Verdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ailelere Akran Zorbalığı Konusunda Bilgi Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ailelere Akran Zorbalığı Konusunda Bilgi Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM'de ailelere yönelik gerçekleştirilen 'Akran Zorbalığı' söyleşisinde aile kurumunun inşası konusunda önemli bilgiler aktardı. Söyleşide ailelerin sorularını uzman aile danışmanı Ayşe Aksoy yanıtladı.

07.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM'de ailelere yönelik gerçekleştirilen "Akran Zorbalığı" söyleşisinde katılımcılara aile kurumunun inşası konusunda önemli bilgiler aktardı. Söyleşide ailelerin sorularını uzman aile danışmanı Ayşe Aksoy yanıtladı. Aksoy, hiç kimse sorunlu değil, herkes sorumludur vurgusu yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ailelere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere her gün bir yenisini daha ekliyor. "Sağlıklı birey, sağlıklı toplum" anlayışıyla aralıksız devam eden eğitimlerin konusu bu kez "Akran zorbalığı" oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen söyleşide ailelere aile kurumunun inşası noktasında hayati bilgiler aktarıldı. Aile Danışma Tuğba Ayşe Aksoy tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, özellikle anneler yoğun ilgi gösterirken katılımcılarla "çocuk yetiştirmenin zorluğu" ve "çocuğa akran zorbalığı hakkında nasıl davranılması gerektiği" konularında önemli notlar paylaşıldı.

Aile danışmanı Aksoy, "Akran zorbalığı okullarda, dışarıda bir veya birkaç çocuğun başka bir çocuğa karşı yaptığı saldırgan davranışın adıdır. Bu davranışın sürekliliği varsa bilerek can acıtma, karşı tarafa kasıtlı zarar verme akran zorbalığıdır. Akran zorbalığına maruz kalan çocuk, ebeveynine anlattığında o çocukla sakince konuşulmalıdır. Akran zorbalığının kabul edilebilir bir davranış olmadığı öğretilmeli, başa çıkma tekniklerini öğretmeliyiz. Yapıcı yönde takım olmak gerekir" diye konuştu.

Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde dijital bağımlılık, sağlıklı sınırlar oluşturmak ve hayır diyebilmek, ergen anne ve babası olabilmek, çiftler arası iletişim, duygularımızı anlamlandırmak gibi 6 farklı alanda konular işlenecek. Alanında uzman aile danışmanları tarafından gerçekleştirilecek söyleşiler 6 hafta boyunca devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ailelere Akran Zorbalığı Konusunda Bilgi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ailelere Akran Zorbalığı Konusunda Bilgi Verdi - Son Dakika
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